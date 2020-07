Il Messaggero sui giallorossi: "Roma, missione compiuta"

"Roma, missione compiuta". Titola così a pagina 29 Il Messaggero sulla vittoria dei giallorossi ai danni del Torino: "Il raccolto di 19 punti nelle ultime 7 partite, striscia positiva con 6 successi e il pari con l'Inter, premia la Roma. Che non sbaglia il match ball allo stadio Grande Torino e, chiudendo il suo campionato in anticipo, si prende definitivamente il 5° posto per andare direttamente in Europa League e lasciare i preliminari al Milan".