Il Messaggero sui giallorossi: "Roma, Pedro è il piano anti crisi"

"Roma, Pedro è il piano anti crisi". Questo il titolo sulle pagine de Il Messaggero in riferimento ai giallorossi: "Risparmiare sul costo dei cartellini agendo in entrata con la formula del prestito, sul mercato degli svincolati o diluendo in più anni gli acquisti e guardare soprattutto all'estero in virtù del decreto crescita che rende più conveniente pagare lo stipendio ai calciatori in arrivo da fuori con la tassazione ridotta dal 70% al 30%. Oltre a cedere, il più possibile. La ricetta anti-crisi della Roma (che intende anche ridurre la rosa dai 28 elementi attuali a 22-23) è pressoché delineata. E proprio in tal senso nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione per lo svincolato Pedro.