Il Messaggero sui giallorossi: "Roma, Smalling è un mistero"

vedi letture

"Roma, Smalling è un mistero". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento al difensore giallorosso: "La Roma ancora senza l'inglese, assente da un mese per il problema al ginocchio. Out anche Mancini, Fonseca preoccupato". Smalling non si allena con i compagni da 27 giorni. In questo campionato Fonseca lo ha avuto a disposizione per appena 275 minuti, tra l'altro in gare dove la Roma non ha subito rete.