© foto di Alessio Del Lungo

"Una Roma a peso d'oro". Questo il titolo d'apertura de Il Messaggero questa mattina in edicola. Friedkin e Pallotta trovano l'accordo per il passaggio di proprietà: 790 milioni. Ad ore l'ufficialità. Jim via dopo sette anni senza successi. Resta l'enigma stadio. All'interno del quotidiano, a pagina 2, viene approfondito il tema e viene spiegato come Pallotta venderà il proprio 82%. L'accordo è arrivato ieri in videoconferenza: adesso tocca ai legali per la definizione dei termini contrattuali.