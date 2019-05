Il Messaggero sui giallorossi: "Virata su Gasperini"

In prima pagina Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio in taglio alto alla situazione legata alla panchina della Roma con il titolo: "I giallorossi virano su Gasperini". La società è in parola con l'attuale tecnico dell'Atalanta che potrà dare il suo sì definitivo - si legge all'interno a pagina 31 - solo a fine campionato. Sarri, l'uomo di Baldini, non era ancora sicuro di liberarsi dal Chelsea e così i capitolini hanno virato sull'ex Inter.