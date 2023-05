Il Messaggero sui numerosi infortuni in casa giallorossa: "Mezza Roma per il finale"

La Roma deve fare i conti con l'infermeria piena, in vista del mese decisivo della stagione. Il Messaggero fa il punto della situazione: stagione finita per Kumbulla, Llorente e Karsdorp, Smalling potrebbe rientrare per le ultime partite, Belotti per la sfida dell'11 maggio contro il Bayer Leverkusen, Dybala nel weekend era in panchina solo per presenza e a Bove è uscita una spalla nel corso del match col Milan. La notizia più lieta riguarda Wijnaldum, che dovrebbe rientrare mercoledì contro il Monza. Viste le tante assenze, Mourinho potrebbe arretrare Cristante in difesa oppure passare ad una retroguardia a quattro. In tal caso, in mediana il trio Matic, Cristante e Wijnaldum (più Bove e molto più indietro Camara) ruoterebbe in questo ciclo di partite ravvicinate e davanti il trio Dybala-Pellegrini-El Shaarawy (o Solbakken) stazionerebbe dietro ad Abraham (o Belotti quando tornerà).