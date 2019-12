Il Messaggero sui partenopei: "Napoli: ecco Gattuso"

"Napoli: ecco Gattuso". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio alto, l'edizione odierna de Il Messaggero sui partenopei. Con l'esonero imminente di mister Carlo Ancelotti, arrivato subito dopo la vittoria degli azzurri per 4-0 contro il Genk in Champions League, il club di Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato nella giornata di ieri il suo nuovo allenatore: l'ex Milan Gennaro Gattuso.