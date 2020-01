"Roma, la Juve per il rilancio". Nella prima pagina odierna de Il Messaggero c'è spazio come di consueto anche per le ultime di casa giallorossa. Dzeko e compagni stasera affronteranno infatti la Juventus nel big match del 19° turno di Serie A, una grande occasione per entrambe: per i capitolini, che potranno così riscattare la sconfitta subita in casa dal Torino; per i bianconeri, che vincendo andrebbero da soli in testa alla classifica laureandosi campioni d'inverno a +2 sull'Inter.