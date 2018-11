© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“La Serie A torna nazionale”. Il Messaggero sceglie questo titolo per aprire le proprie pagine sportive. “Da Schick a Icardi, da Allan a Milik -scrive il quotidiano- le gare internazionali restituiscono tante note positive per il nostro campionato. Non sono però mancati gli aspetti negativi: dal momento no di Dzeko e Immobile agli stop di Manolas, Romagnoli e Vrsaljko”.