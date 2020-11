Il Messaggero sul caso tamponi: "Lotito adesso attacca: sono vittima di un complotto"

vedi letture

"Lotito adesso attacca: sono vittima di un complotto" scrive Il Messaggero sul caso tamponi. Lotito ascoltato per 3 ore dal PM, come persona informata sui fatti. Il patron della Lazio si è difeso ma teme un 'complotto' guidato dai suoi nemici in FIGC e Lega, guidato da Urbano Cairo - scrive il quotidiano. Sulla scelta del laboratorio di Avellino, Lotito ha spiegato: "Scelto perché nel Lazio non c'era un laboratorio privato convenzionato". Intanto il vero caso rimane Strakosha che dopo un mese tornerà tra i pali ma il suo allenamento pre-Zenit lo fa rimanere nel mirino della procura FIGC.