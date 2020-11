Il Messaggero sul caso tamponi: "Lotito furioso ma intanto Immobile giocherà contro la Juve"

Il Messaggero si concentra sul caso tamponi in casa Lazio: "Lotito furioso ma intanto Immobile giocherà contro la Juve". Fra i risultati dei tamponi nei lavoratori di Italia e Svizzera non si trova "accordo": la differenza risiede nell'amplificazione, il "cut-off", che ad Avellino è sopra il 40, in linea con gli standard nazionali, mentre quello della Uefa è più alto, dunque ha una visibilità maggiore. Un nodo da sciogliere, la polemica è destinata a proseguire. Lotito rimane in silenzio ma è furioso, domani intanto previsti tamponi in vista della gara di domenica contro la Juve. Con ogni probabilità Immobile sarà abile e arruolato.