Il Messaggero sul derby di Milano: "Un tango argentino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio al derby, con il titolo: "Un tango argentino". Inter-Milan domenica sotto il segno di Icardi e Higuain. Mauro sincero: "Se potessi manderei Gonzalo in tribuna". Il Pipita snobba il confronto con l'attaccante rivale: "Non mi interessa segnare, voglio i tre punti e basta".