Il Messaggero sul duello Lazio-Juventus: "È scontro Lotito-Agnelli sulla ripartenza"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina al duello tra Lazio e Juventus con questo titolo: "È scontro tra Lotito e Agnelli sulla ripartenza". I presidenti - si legge a pagina 27 - non si trovano d'accordo sulle date per il ritorno in gruppo: c'è chi spinge per metà aprile, chi ha i giocatori all'estero punta sul 4 maggio. Ieri telefoni roventi e filo diretto con la politica per il dpcm. Lotito e Agnelli guidano i due partiti sempre più litigiosi.