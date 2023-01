Il Messaggero sul mercato della Lazio: "Basic sacrificato per Bonazzoli?"

Si muove qualcosa per quanto riguarda il mercato della Lazio, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riporta Il Messaggero, c'è stato un sondaggio della Cremonese per Toma Basic. Una sua partenza, anche con la formula del prestito, potrebbe portare ad un arrivo. La prima casella da riempire è quella del vice Immobile, con Federico Bonazzoli della Salernitana indicato da Sarri come il nome a lui più gradito.