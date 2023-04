Il Messaggero sul Milan bestia nera dei giallorossi: "Roma e Mourinho, il tabù del diavolo"

La Roma nel weekend affronterà il Milan: non solo una diretta concorrente per la zona Champions, ma anche un vero e proprio incubo. Come ricorda stamani Il Messaggero, infatti, i giallorossi non battono i rossoneri dal 2019 (21- con gol decisivo di Zaniolo, il suo ultimo all'Olimpico). Dopo quell'affermazione, contro il Milan sono arrivati 4 ko e 2 pareggi. Tra questi risultati negativi, 2 sconfitte e il 2-2 di inizio gennaio a San Siro appartengono alla gestione di José Mourinho. Il tecnico portoghese in carriera non ha mai battuto Stefano Pioli, che quindi rientra in un ristretto cerchio di allenatori che comprende anche Nagelsmann, Yakin, Heynckes e Del Bosque.