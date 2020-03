Il Messaggero sull'Europa League: "Roma e Inter: problema voli in Spagna"

vedi letture

Il Messaggero nella sua edizione odierna dedica spazio all'Europa League nel taglio alto della sua prima pagina con il titolo seguente: "Roma e Inter: problema voli in Spagna". Sfide in bilico - si legge alle pagine 29 e 30 - per il blocco dei voli, tutte le Coppe e l'Europeo sono a rischio. Gravina in pressing su Ceferin, pronto un Comitato Esecutivo straordinario a Nyon. Siviglia-Roma forse si farà, ma Fonseca è contrariato: "Si ferma la A e non le Coppe. Perché?".