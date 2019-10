© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 29, all'Inter con il titolo seguente: "Suarez manda in Barça i nerazzurri". Champions, una doppietta del pistolero ribalta la partita che vedeva gli ospiti avanti dopo 2 minuti con Lautaro. Furia di Conte contro l'arbitro Skomina: "Scelte discutibili. Non mi sono piaciute troppe cose, avrei voluto più rispetto".