Il Messaggero sulla Coppa Italia: "Atto finale, ecco Atalanta-Lazio"

In taglio alto di prima pagina Il Messaggero si sofferma sulla finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera all'Olimpico di Roma tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi. "Atto finale, ecco Atalanta-Lazio. Inzaghi, un trofeo per salvare la stagione", questo il titolo scelto dal quotidiano. La formazione biancoceleste si gioca tanto questa sera: oltre al settimo titolo nella competizione nazionale c'è in ballo un posto per la prossima Europa League. Nel caso in cui sia l'Atalanta a trionfare sarà la settima in campionato ad andare in Europa, posto attualmente occupato dal Torino.