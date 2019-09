Il Messaggero sulla Lazio: "Berisha, eroe del piccolo Kosovo"

© foto di Alessio Del Lungo

Spazio anche per la Lazio quest'oggi a pagina 25 de Il Messaggero con questo titolo: "Berisha, eroe del piccolo Kosovo: assist per riconquistare i biancocelesti". Valon cambia il match contro al Repubblica Ceca: segnale di speranza dopo un anno pieno di guai fisici per lui. Adesso è arrivato il momento per cercare il riscatto.