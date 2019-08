Il Messaggero sulla Lazio: "Borse di studio per chi non sfonda"

© foto di Alessio Del Lungo

"Borse di studio per chi non sfonda". Questo il titolo che utilizza a pagina 30 Il Messaggero per parlare della Lazio. Il presidente Lotito dà il via al primo progetto di formazione post carriera - si legge - dedicato ai calciatori delle giovanili che non riescono a diventare professionisti. L'obiettivo è dare alternative sempre nell'ambito dello sport.