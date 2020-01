Il Messaggero sulla Lazio: "C'è il derby col vento in Coppa"

© foto di Alessio Del Lungo

"C'è il derby col vento in Coppa". Questo il titolo che utilizza Il Messaggero in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 28, sulla Lazio. Stasera a Napoli il quarto di finale del trofeo nazionale e domenica la Roma di Fonseca. Inzaghi cerca il successo come spinta per il campionato, mentre Gattuso - si legge - è in piena crisi.