Il Messaggero sulla Lazio: "Caicedo, spallata in attacco"

All'interno de Il Messaggero in edicola questa mattina c'è spazio anche per la Lazio con il titolo seguente: "Caicedo, spallata in attacco". La punta dei biancocelesti si candida titolare per la gara di Ferrara. Può vincere la concorrenza di Correa che torna dall'Argentina. Felipe a breve annuncerà il rinnovo di contratto fino al 2022. Ha smaltito l'infortunio al polpaccio e ora vuole un posto fisso.