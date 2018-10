Il Messaggero sulla Lazio: “Ciro resta Immobile”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Ciro resta Immobile”, così titola Il Messaggero in edicola nelle pagine dello sport analizzando la panchina del centravanti con l'Italia. “L'attaccante è molto deluso per essere rimasto in panchina a Chorzow dopo essersi scaldato per tutto il secondo tempo. - si legge ancora – Mancini gli ha preferito Lasagna, lui ha scelto il silenzio alla polemica. Ora il biancoceleste vuole far ricredere il ct”.