© foto di Alessio Del Lungo

Spazio anche per la Lazio all'interno de Il Messaggero questa mattina, a pagina 25, con il titolo seguente: "Ciro un bomber a due velocità". Immobile sempre goleador con il club, fatica in maglia azzurra che divide con l'amico Belotti. Mette al servizio della squadra comunque sacrificio e non si ferma mai: la sua scarsa vena realizzativa potrebbe essere dovuta al tipo di gioco adottato dalla Nazionale.