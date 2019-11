Il Messaggero sulla Lazio: "Con il Celtic 9mila tifosi in città"

"Con il Celtic 9mila tifosi in città". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio alto, l'edizione odierna de Il Messaggero sulla sfida di questa sera, valida per l'Europa League, tra Lazio e Celtic Glasgow. In vista della gara dei biancocelesti arriveranno dalla Scozia ben oltre nove mila tifosi del Celtic per assistere alla partita.