Il Messaggero sulla Lazio: "Continuità da grande"

© foto di Alessio Del Lungo

"Continuità da grande". Questo il titolo che dedica Il Messaggero al suo interno, a pagina 25, questa mattina alla Lazio. I biancocelesti, questa sera contro il Torino cercano un altro successo dopo quello di Firenze per restare in scia Champions. Immobile in campo, Inzaghi: "Però non sta bene, ho bisogno dei gol di tutti. Le critiche? Le accetto, ma vado per la mia strada".