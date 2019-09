© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero questa mattina in edicola dedica spazio al suo interno, a pagina 28, alla Lazio con il titolo seguente: "Correa verso la firma". Joaquin, ora la Seleccion poi il rinnovo: "È un momento top, voglio il quarto posto. Sono motivato a sfruttare questa chance e dare tutto per l'Argentina, il ruolo dove sarò impiegato non mi interessa particolarmente".