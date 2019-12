Il Messaggero sulla Lazio: "Dialoghi sullo scudetto"

© foto di Alessio Del Lungo

"Dialoghi sullo scudetto". Questo il titolo che utilizza Il Messaggero in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 29, sulla Lazio. Titolo sì, titolo no: aperto il dibattito sulle ambizioni ed i limiti di un gruppo che, ora come ora, sta facendo sognare i suoi tifosi. E ora il piazzamento per entrare in Champions League non basta più.