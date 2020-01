Il Messaggero sulla Lazio: "Gli otto giorni con lo stress da big"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 30, uno spazio alla Lazio con questo titolo: "Gli otto giorni con lo stress da big". Alle porte Sampdoria, Napoli in Coppa Italia e derby: Inzaghi non può sbagliare, ma deve fare i conti con gli infortuni di Correa e Cataldi e un mercato in stand-by.