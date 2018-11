Il Messaggero sulla Lazio: "Il problema è sempre a destra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero nelle sue pagine sportive parla di Lazio e titola: "Lazio, il problema è sempre a destra". Il tecnico Inzaghi non riesce a trovare la soluzione giusta sulla fascia, sia in difesa che a centrocampo ha a disposizione giocatori che non lo convincono fino in fondo. E il mercato di gennaio, in tal senso, potrebbe venire incontro all'allenatore biancoceleste.