Il Messaggero sulla Lazio: "Il sergente fa quadrare i conti"

Il Messaggero a pagina 29, all'interno del quotidiano in edicola questa mattina, dedica uno spazio alla Lazio con questo titolo: "Il sergente fa quadrare i conti". La vendita di Milinkovic consentirà a Lotito di portare il bilancio in attivo: era successo - si legge - già con le cessioni di Anderson, Biglia e Keita. Per il serbo la richiesta è do 90 milioni.