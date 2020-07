Il Messaggero sulla Lazio: "Immobile è a un Ciro dal record"

"Immobile è a un Ciro dal record". L'attaccante della Lazio, come sottolinea questo titolo interno de Il Messaggero, è ad un passo dalla storia: contro il Brescia la squadra di Simone Inzaghi cercherà soprattutto i gol del suo bomber, arrivato a sole due reti dal primato assoluto di Higuain. Non solo: c'è ancora in gioco il secondo posto per i biancocelesti.