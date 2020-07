Il Messaggero sulla Lazio: "Immobile, gol che vale la Champions"

"Immobile, gol che vale la Champions". In apertura su Il Messaggero c'è spazio per la vittoria in rimonta della Lazio sul Cagliari: ospiti in vantaggio con Simeone, ci pensano però Milinkovic e Immobile a ribaltare il risultato nella ripresa. I biancocelesti conquistano la certezza del quarto posto, mentre la Juventus si fa beffare al 94' dall'Udinese e fallisce il primo match point per lo Scudetto.