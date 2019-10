© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Messaggero, il titolo sulla Lazio recita: "Immobile, un salto in Champions". Sempre e solo Ciro Immobile. Ci pensa ancora una volta lui a trascinare la Lazio. A tenerla viva per la lotta al quarto posto. Un colpo di testa all'ultimo minuto per battere una Fiorentina dura a morire. Una capocciata da tre punti che porta i biancocelesti al sesto posto a meno due dalla Champions, posizione occupata ora del Napoli. Finisce 2-1. Punteggio che poteva essere anche più rotondo, se Caicedo non avesse sbagliato il rigore nel recupero.