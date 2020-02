vedi letture

Il Messaggero sulla Lazio: "In fuga per la vittoria"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio alla Lazio con il titolo seguente: "In fuga per la vittoria". La parabola dei biancocelesti che dall'anonimato - si legge - sono diventati il terzo incomodo e dopo Genova, per tanti, sono i favoriti per lo scudetto. Agnelli ammette: "Ora fanno paura".