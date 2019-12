Il Messaggero sulla Lazio: "In volo con l'inno"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 33, uno spazio alla Lazio con questo titolo: "In volo con l'inno". A Fiumicino i biancocelesti in partenza per Riad accolti con le note ufficiali del club. Domenica ci sarà la Supercoppa contro la Juventus. Simone Inzaghi - si legge - ha quasi tutta la rosa a disposizione.