© foto di Alessio Del Lungo

"Inzaghi non conta su Sergej". Questo il titolo che dedica alla Lazio il quotidiano Il Messaggero di questa mattina. L'amichevole dei biancocelesti contro l'Entella è stata vinta per 5-0, ma Milinkovic è finito inizialmente in panchina. Il Manchester United può offrire 75 milioni e 15 di bonus. L'allenatore si gode il gol di Luis Alberto e le doppiette di Correa e Patric.