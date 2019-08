© foto di stefano tedeschi

La stagione deve ancora cominciare e già partono i primi problemi per Simone Inzaghi, alle prese con diversi infortuni. Così l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Inzaghi perde anche Lazzari". L'esterno ex SPAL si è procurato una frattura scomposta del dito medio della mano destra nell'ultima amichevole contro la Primavera e rischia ora un mese di stop. L'esterno, uno dei più in forma finora, si aggiunge così a Milinkovic-Savic e Lulic nella lista dei convalescenti. A meno di miracoli tornerà dopo la sosta.