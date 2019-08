Il Messaggero sulla Lazio: "Inzaghi perde i pezzi"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Messaggero oggi in edicola trova spazio la situazione infortunati già drammatica in casa Lazio: "Inzaghi perde i pezzi, il derby già mette ansia". Gli infortuni di Milinkovic-Savic, Lulic e Caicedo agitano il tecnico biancoceleste soprattutto in virtù delle prime sfide stagionali, tra cui il derby con la Roma, in programma il primo settembre, alla seconda di campionato.