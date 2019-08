Il Messaggero sulla Lazio: "L'attacco non è più Immobile"

© foto di Alessio Del Lungo

"L'attacco non è più Immobile". Questo il titolo utilizzato, a pagina 26, da Il Messaggero e dedicato alla Lazio. Inzaghi aspetta un bomber fisico e bravo di testa: Llorente e Petagna i preferiti. Milinkovic lancia messaggi d'amore: "Felice di indossare da quattro anni questa maglia". Oggi amichevole in Germania dove verrà presumibilmente prove per il 3-5-2.