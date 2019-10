Il Messaggero sulla Lazio: "L'Europa ora è in salita"

© foto di Alessio Del Lungo

"L'Europa ora è in salita". Questo il titolo che Il Messaggero di quest'oggi dedica al suo interno, a pagina 31, alla Lazio. Biancocelesti sconfitti in casa del Celtic che adesso allunga in testa alla classifica del girone. Segna Lazzari, pesano i soliti errori commessi sotto porta che impediscano di uscire dalla trasferta scozzese con un risultato utile.