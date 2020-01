Il Messaggero sulla Lazio: "La Champions siede in panchina"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio sulla Lazio con questo titolo: "La Champions siede in panchina". Inzaghi a Brescia nell'emergenza può contare su una squadra più lunga. Cataldi gioca, Immobile ha la febbre, ma in avanti ci sono comunque Correa e Caicedo se non dovesse farcela.