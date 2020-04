Il Messaggero sulla Lazio: "La crisi aiuta a tenere i big"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Lazio con questo titolo: "La crisi aiuta a tenere i big". Lotito non svaluterà Milinkovic, Immobile e Luis Alberto. Tare - si legge - lavora sui parametri zero. Nel frattempo controlli medici per gli infortunati in vista della ripresa fissata a Formello per il 14 aprile: c'è l'ipotesi ritiro.