Il Messaggero sulla Lazio: "La doppia fascia del gol"

A pagina 29, all'interno de Il Messaggero in edicola questa mattina viene riservato uno spazio per il mercato della Lazio con il titolo: "La doppia fascia del gol". Tare e Inzaghi, unità di intenti per i rinforzi estivi: servono esterni con il vizio del gol. Ecco Jony del Malaga - si legge - per 6 milioni, pronto un quadriennale. Piacciono Fares e Lala.