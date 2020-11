Il Messaggero sulla Lazio: "La mancata bolla può portare a tre punti di penalizzazione"

Nelle pagine interne de Il Messaggero c'è spazio anche per il caso tamponi che tiene banco in casa Lazio: "Viva l'Italia - si legge -. Qui la positività al famoso gene 'N' non conta. Quindi, dopo essere stati bloccati dalla UEFA, possono in teoria tornare in campo Immobile, Leiva e Strakosha". Inzaghi prega, non ce la fa più ad affrontare le gare in emergenza. Ha bisogno soprattutto di Immobile, che contro il Torino aveva riversato sul terreno, dopo aver saltato il Bruges con un'inutile quarantena. E adesso non fa altro che chiamare Lotito per avere la certezza del via libera.

Se difficilmente Cairo otterrà il tre a zero a tavolino per il Toro, la Lazio deve tremare per una possibile violazione del protocollo martedì: "La mancata bolla - scrive il quotidiano - ma soprattutto la partitella forzata potrebbe addirittura portare alla penalizzazione in classifica di tre punti. Dalla Procura escono queste indiscrezioni, ma prima deve essere comunicata al club la chiusura delle indagini".