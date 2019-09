© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 26, all'interno de Il Messaggero in edicola questa mattina, c'è spazio anche per la Lazio con il seguente titolo: "La mira non è giusta". Dalla Sampdoria alla Roma, l'attacco si è inceppato improvvisamente. Troppi i gol falliti, Inzaghi aspetta la svolta: così non si va in Champions League. Ed il mercato non regala punte last minute.