Il Messaggero sulla Lazio: "Lotito alla ricerca di un nuovo ds". C'è il sogno Giuntoli

Si sta muovendo qualcosa in casa Lazio, per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, dopo il confronto di qualche giorno fa tra Lotito e Sarri la società ha iniziato a muoversi per un nuovo direttore sportivo. L'assenza di feeling tra il tecnico toscano e Tare è nota, ma pare Sarri non abbia chiesto a Lotito di scegliere tra lui e l'attuale ds laziale. In ogni caso, il nome in cima alla lista biancoceleste per questo ruolo è quello di Cristiano Giuntoli.

Il ds è in uscita dal Napoli e ha già un accordo con la Juventus, ma De Laurentiis non vuole liberarlo. Pur di non lasciarlo andare ai rivali bianconeri, il patron del Napoli potrebbe preferire la corte della Lazio. In alternativa ci sono Foggia (già alla Lazio da giocatore) e Accardi (attualmente all'Empoli). Se arrivasse Foggia, potrebbe lavorare con la supervisione di Fabiani (già parte della dirigenza laziale) come direttore generale.