© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero nella sua edizione odierna riserva nel taglio alto della prima pagina uno spazio alla Lazio con questo titolo: "Lotito si lancia nella corsa a Giroud". Al suo interno, a pagina 35, il tema viene poi approfondito dove si spiega come il presidente biancoceleste abbia scelto di intervenire sul mercato per regalare a Inzaghi e ai tifosi un grande nome per sognare. Decisivo il summit di martedì notte con il tecnico e Tare che però frena. In pole Giroud, Pedro, Batshuayi e Rafinha.