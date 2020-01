© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 30, uno spazio alla Lazio con questo titolo: "Luis Alberto magia per il derby". Il fantasista di Inzaghi non è al meglio, ma farà di tutto per esserci domenica contro la Roma. Lotito - si legge - lo incontrerà nei prossimi giorni per parlare del rinnovo del contratto.