Il Messaggero sulla Lazio: "Match Cluj"

© foto di Alessio Del Lungo

"Match Cluj". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alla Lazio a pagina 31. I biancocelesti in Transilvania per riscattare la brutta sconfitta di domenica a Ferrara. Inzaghi è chiaro: "Voglio vedere la voglia di reagire subito". Debutta Berisha, spazio a Jony. In campo sia Milinkovic Savic che Correa nel 3-5-2 laziale.